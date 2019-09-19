أعلن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، عن رفع درجة الاستعدادات إلى الدرجة القصوى، بجميع الوحدات المحلية ومديريات الخدمة، استعدادا لاستقبال موسم الشتاء، مؤكدا على جاهزية مخرات السيول بنطاق المحافظة.

وقال محافظ سوهاج أنه جرى إنشاء سد وبحيرة بمخر سيل الحاجر بقرية الجلاوية بمركز ساقلتة بتكلفة 22 مليون و40 ألف جنيها، مشيرا إلى تطهير جميع مصارف المحافظة، تحسبا لوقوع أية سيول.

وأشار "الأنصاري" إلى جاهزية الأجهزة المعنية من "الصحة، والإسعاف، والحماية المدنية، والمرور، والري، وشركة المياه، والكهرباء"، والاستعداد للتدخل الفوري في حالة حدوث أي طارئ، وسرعة التعامل معها.

لفت المحافظ إلى أنه جرى وضع الخطط البديلة، والتأكد من توافر جميع المستلزمات، واتخاذ الإجراءات اللازمة المسبقة في إدارة الأزمات استعدادا لفصل الشتاء.

وكشف محافظ سوهاج عن عقد غرفة عمليات المحافظة على مدار الساعة، والتنسيق المستمر بين كافة الأجهزة بالمحافظة، وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة، وغرفة العمليات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء.

الجدير بالذكر أنه جرى المرور على مخرات السيول بدائرة المحافظة، والتأكد من جاهزيتها لاستقبال أي أمطار أو سيول، وتحديد الطرق والتجمعات السكنية الواقعة في مساراتها.

كما حددت مديرية الري كافة مسارات مخرات السيول، والتأكد من خلوها من الحشائش والمخلفات وأية عوائق أو تعديات تمنع سريان الماء بها.

وجرى مراجعة موقف كافة السدود المنفذة عليها، وكذلك سلامة الجسور، وتطهير شبكات الصرف والمجاري المائية وإزالة كافة المخلفات بها، ووضع برنامج للتصرفات يتناسب مع تلك الفترة للتخفيف عن شبكتي الترع والمصارف، والتنسيق مع المحافظات المجاورة، لتنفيذ خطط الدعم بالمعدات والإمكانيات اللازمة لمواجهة الأزمة حال حدوثها.