أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم، إلقاء القبض على اثنين من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي في العاصمة العراقية "بغداد"، موضحة أنَّهما كانا يعملان فيما يسمى "ولاية الجنوب" وتورطا بتنفيذ عمليات إرهابية.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، إنَّ قوة تابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية ألقت القبض على متهمين اثنين ينتميان لـ"داعش" جنوب بغداد، كانا يعملان فيما يسمى "ولاية الجنوب".

وأضاف "معن"، أنَّهما متورطان بتنفيذ عمليات إرهابية وكانا يتنقلان من مدينة إلى أخرى، ومن خلال الجهد الاستخباري والمتابعة المستمرة من قبل مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب بغداد، وجرى القبض عليهما واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.