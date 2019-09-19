ثمن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مشاركة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات في التحالف الدولي لأمن الملاحة البحرية وسلامة الممرات البحرية.

وقال بومبيو، وفقًا لقناة "الحرة" الأمريكية، اليوم، إنَّ الولايات المتحدة تقدر إعلان الأصدقاء في السعودية والإمارات مشاركتهم في حماية الممرات البحرية، مضيفًا أنَّ الأحداث الأخيرة تبين أهمية حماية التجارة العالمية وحرية الملاحة.

كانت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام"، أعلنت في وقت سابق اليوم، أنَّ دولة الإمارات العربية المتحدة قررت الانضمام إلى التحالف الدولي لأمن الملاحة البحرية وسلامة الممرات البحرية.