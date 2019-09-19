قال رئيس الوزراء الفنلندي أنتي ريني، إنَّه يجب أن تقدم بريطانيا مقترحات جديدة بشكل جدي بشأن خروجها من الاتحاد الأوروبي "بريكست" بحلول نهاية الشهر الجاري، وإلا فإن "الاتحاد الأوروبي" لن ينظر فيها.

وأضاف "ريني"، حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية اليوم، أنَّ دول الاتحاد الأوروبي متفقة على وجوب تقديم بدائل مكتوبة بحلول 30 سبتمبر الجاري، موضحًا أنَّه إذا أرادت المملكة المتحدة مناقشة بدائل لاتفاقية الخروج الحالية، فإنه يجب تقديمها قبل نهاية الشهر الجاري.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، قال إنَّه يعمل على التوصل إلى اتفاق، إلا أنَّ قادة الاتحاد الأوروبي قالوا إنَّ بريطانيا لم تقدم أي مقترحات ملموسة.