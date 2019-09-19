تعاقدت دار الأوبرا برئاسة الدكتور مجدي صابر مع فرقة مركز تريومف الروسية للموسيقى، لتقديم العرض العالمي الشهير "أليس في بلاد العجائب"، إخراج أليكسي بيجانوف، وذلك في 4 حفلات صباحية ومسائية يومي السبت والأحد 21 و22 سبتمبر الحالي، وتقام في الحادية عشرة صباحا والثامنة مساء على المسرح الكبير.

يتميز العرض بتداخل التكنولوجيا الحديثة مع تنوع وثراء العناصر الفنية التي تجمع تقنيات الأبعاد الثلاثية والألعاب النارية والمؤثرات الضوئية والبصرية، وغيرها من ملابس وأقنعة واكسسوارات مع المشاهد الغنائية والاستعراضية التي تحول المسرح لعالم من السحر والخيال، ويروي القصة الشهيرة التي تحمل الاسم ذاته، وتدور حول الفتاة أليس التي تنتقل لعالم خيالي تسكنه مخلوقات غريبة، وانتظرتها الكثير من المغامرات والمواقف الشيقة.

ورواية أليس في بلاد العجائب كتبها عالم الرياضيات الإنجليزي تشارلز لوتويدج دودسون تحت اسمه المستعار لويس كارول عام 1865، ونالت شعبية ضخمة لدى الأطفال والبالغين على حد سواء لتلاعبها بالمنطق واحتوائها على شخصيات جذابة ومتنوعة، ترجمت إلى 174 لغة على الأقل بينها العربية واليابانية وصدرت عنها معالجات متعددة.