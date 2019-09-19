أعلنت السلطات الفرنسية، أن طائرة مقاتلة بلجيكية، من طراز "إف- 16" تحطمت في منطقة مأهولة بالسكان غرب فرنسا، وأن أحد طياريها عالق بين أسلاك كهرباء الضغط العالي.

وقال متحدث باسم المقاطعة الإقليمية أو الإدارة لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، إن طائرة "إف 16"، تحطمت، اليوم، في بلدة بلوفينر في بريتاني، مشيرا إلى أنه جرى إنقاذ أحد الطيارين بأمان، وأن عمال الطوارئ يحاولون انتشال الطيار الآخر من بين أسلاك الكهرباء، فيما جرى اجلاء السكان من المنطقة المجاورة.

من جانبها، أشارت متحدثة باسم الشرطة الوطنية الفرنسية، إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات بين سكان المنطقة، مشيرة إلى أن 100 شرطي هرعوا إلى موقع التحطم، وفتحوا تحقيقا في الحادث، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.