اتهمت بكين اليوم، واشنطن بـ"صبّ الزيت على النار" في الاضطرابات الدائرة في هونج كونج، غداة حضّ عدد من قادة الحركة المؤيدة للديمقراطية أعضاء الكونجرس مباشرة على الضغط على بكين خلال جلسة استماع.

ومثل عدد من نشطاء الحركة أمس الأربعاء في جلسة استماع للجنة في الكونجرس تدعم إصدار تشريع أمريكي للدفاع عن الحقوق المدنية في المستعمرة البريطانية السابقة.

وخلال جلسة أمس قال جوشوا وونج (22 عاما) وهو إحدى الشخصيات البارزة في الحركة الاحتجاجية: "بينما أتحدث، تقف هونج كونج عند منعطف حرج. المخاطر أكبر من أي وقت".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينج شوانج في تصريح اليوم، إنّ الولايات المتحدة عليها "وقف دعم القوة الراديكالية العنيفة والانفصاليين المؤيدين لاستقلال هونج كونج ووقف صبّ الزيت على النار بالأقوال والافعال التي تدمّر ازدهار واستقرار منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة"، ودعا جينج واشنطن "لوقف التدخل في شؤون هونج كونج بأي شكل".

وبدأت المظاهرات المطالبة بالديمقراطية في يونيو الماضي احتجاجا على مشروع قانون يسمح بتسليم مطلوبين إلى الصين، ما عدّه المحتجون محاولة صينية لتقييد الحريات الاستثنائية في المدينة، وبعد اتخاذ بكين وقادة المدينة نهجا متشددا، توسعت الحركة للمطالبة بحقوق ديمقراطية ومحاسبة الشرطة والعفو عن المحتجين المعتقلين.

وتناولت جلسة الاستماع مشروع قانون ينهي وضع هونج كونج التجاري الخاص مع الولايات المتحدة، ما لم تؤكد وزارة الخارجية الأمريكية كل عام أن سلطات المدينة تحترم حقوق الإنسان وسيادة القانون، كما سيحظر مشروع قانون آخر قيد الدرس بيع الغاز المسيّل للدموع والرصاص المطاطي وأدوات السيطرة على الحشود لشرطة هونج كونج بعد مخاوف من استخدام أسلحة من دول غربية في حملة القمع ضد المحتجين.

واتهمت بكين مرارا "قوى أجنبية" بالوقوف خلف الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية.