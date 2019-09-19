يلتقي فريقي آينتراخت فرانكفورت وآرسنال اليوم الخميس على ملعب "كومرزبنك ارينا" عند الساعة 6:55 مساءً، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

يدير اللقاء الحكم دافيدي ماسا، ويساعده ألبيرتو تيجوني، وستيفانو ألاسيو، وتُذاع المباراة عبر قنوات Arena Sport 1، beIN SPORTS HD 1، Sport TV 5.

وأرسنال وآينتراخت فرانكفورت ضمن المجموعة السادسة التي تضم فيتوريا جيماريش البرتغالي، ستاندر دوليج البلجيكي، وأسند الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، المباراة للحكم الدولي الإيطالي دافيدي ماسا صاحب الـ38 عامًا، ويساعده ألبيرتو تيجوني وستيفانو ألاسيو.