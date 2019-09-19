نفت مؤسسة "فيتو" علاقتها بالفيديو المفبرك الذي نشرته حسابات معادية لدولة المصرية على موقع "تويتر"، من بينها حساب للممثل المغمور والمقاول الهارب، ووضع عليه "اللوجو" الخاص بمؤسسة "فيتو" من أجل إيهام البسطاء من المصريين باندلاع تظاهرة ضد الدولة.

وأكدت "فيتو" أنه ليس لها أي علاقة بهذا الفيديو المفبرك، وأن المقطع لا وجود له من الأساس على موقعه، وأنه من صناعة لجان إلكترونية معادية لا تريد الخير لمصر، ووضع اسم الموسسة عليه لما لها من انتشار بين المصريين.

وأوضحت أن هذه الخطوة من جانب الجهات المعادية، تأتي في إطار حرب الشائعات والمخططات التي تقوم بها عدد من الدول والجماعات المعادية ضد الدولة المصرية، من بينها جماعة الإخوان الإرهابية وبعض الأشخاص الذين يوجهون إساءات ضد الدولة المصرية من الخارج، والمدعومون على ما يبدو من أجهزة مخابرات معادية لمصر.

واستنكر مجلس تحرير "فيتو" لجوء هذه الجماعات المعادية لمصر لهذا الأسلوب القذر في حرب الشائعات ضد الدولة المصرية، وأن "فيتو" تمارس دورها الإعلامي انطلاقا من مسؤوليتها الوطنية، معربة عن تقديرها الكامل للجهود التي تقوم بها مؤسسات الدولة وفي مقدمتها الجيش والشرطة.