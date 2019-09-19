كشفت مصادر عراقية ، اليوم، عن اعتقال 35 من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي في إحدى المحافظات الواقعة شمال البلاد.

وقالت المصادر، حسبما أفادت قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، إن خلية الصقور ومديريات الاستخبارات العراقية تمكنوا من إلقاء القبض على 35 داعشيا في إحدى المحافظات الشمالية، وذلك تزامنا مع خطاب أبو بكر البغدادي زعيم "داعش" الأخير الذي دعا فيه أنصاره إلى ما أسماه بـ"الجهاد".

وأكدت المصادر، تعاون أفراد من التنظيم مع أجهزة الاستخبارات العراقية، مشيرة إلى أن عناصر من "داعش"، أدلوا بمعلومات عن أماكن المضافات وأوكار ومخابئ التنظيم إلى الأجهزة الأمنية في العراق.

وأوضحت أن هذا يأتي عقب تعرض التنظيم لهزيمة كبيرة في عدد من المحافظات العراقية وعدم طاعة عدد كبير من عناصره لزعيم داعش الإرهابي.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني التابعة لقيادة العمليات المشتركة للجيش العراقي، اليوم، تنفيذ عملية إنزال جوي بمنطقة صحراوية في منطقة جلابات بمحافظة الأنبار الواقعة غربي البلاد، ما أسفر عن تدمير وكرين يحتويان على أسلحة وتجهيزات وعبوات ناسفة معدة لتنفيذ عمليات إرهابية في المحافظة.

وأضافت الخلية، حسبما أفادت قناة "السومرية نيوز" الإخبارية العراقية، أن العملية أسفرت أيضا عن إلقاء القبض على أحد العناصر الإرهابية المطلوبة للقضاء، كما تم تدمير سيارة تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي خلال العملية الأمنية المستمرة في صحراء محافظة الأنبار.

وكانت قيادة العمليات المشتركة في العراق أعلنت، الاثنين الماضي، انطلاق المرحلة الخامسة من عمليات "إرادة النصر" الهادفة إلى مطاردة مسلحي تنظيم "داعش" في صحراء محافظة الأنبار.

وتأتي العملية العسكرية الجديدة بدعم من القوات الجوية العراقية وطيران التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" الإرهابي بالإضافة إلى قوات الحشد الشعبي، وتهدف إلى تجفيف منابع الإرهاب وملاحقة المطلوبين والعناصر الإرهابية، وتعزير الأمن والاستقرار في المناطق التي شملتها هذه المرحلة.