أعلن البنك المركزي اللبناني، اليوم، موافقته على طلب "جمال ترست بنك"، بالتصفية الذاتية بعدما شملته الشهر الماضي عقوبات أمريكية بتهمة تقديم خدمات لحزب الله، في إجراء من شانه أن يضمن أموال المودعين.

وقال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في بيان نقلته وكالة الاعلام الرسمية اللبنانية، إنّه وافق على "طلب جمال تراست بنك بالتصفية الذاتية".

وأوضح سلامة، أنّ "قيمة الموجودات الثابتة والحقوق كافة العائدة للمصرف المعني إضافة لإلى قيمة مساهمة المؤسسة الوطنية لضمان الودائع، هي كافية، من حيث المبدأ، لتسديد كامل ودائع والتزامات" المصرف، مؤكداً أنه "سيتم تأمين أموال المودعين كافة بتاريخ استحقاقها".

وفي وقت لاحق، أورد "جمال ترست بنك" في بيان، أنّ مجلس الإدارة "اضطر إلى اتخاذ القرار بالتصفية الذاتية بالتنسيق الكامل مع مصرف لبنان"، موضحاً أن ما "يعتمده من تدابير ينطلق من حرصه على حقوق المودعين والموظفين".

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت في 29 أغسطس الماضي، إدراجها بنك "جمال ترست" على لائحة العقوبات، لاعتبارها إياه مؤسسة مالية أساسية لحزب الله، واتهمته بالسماح لحزب الله بـ"إخفاء علاقاته المصرفية الناشطة مع العديد من المنظمات التابعة لمؤسسة الشهداء".

وأدرجت المؤسسة على لائحة العقوبات الأمريكية منذ 2007، وهي كيان شبه حكومي إيراني يؤمن دعماً مالياً لحزب الله خصوصاً، كما أُدرِجت 4 شركات تأمين تابعة لمصرف "جمال تراست" أيضا على اللائحة السوداء.