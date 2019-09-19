ينظم مختبر سرديات مكتبة الإسكندرية ندوة في بيت السناري، التابع لقطاع التواصل بالمكتبة، لمناقشة رواية "شاي باللبن في الزمالك" الصادرة عن دار تبارك للنشر والتوزيع، للأديب فتحي سليمان، وذلك يوم الأربعاء 25 سبتمبر في تمام السابعة مساءً بمقر بيت السناري بحي السيدة زينب بالقاهرة.

يناقش الرواية كلٌ من الدكتور أحمد عمر، المدرس بقسم الفلسفة بكلية الآداب بالوادي الجديد جامعة أسيوط، والدكتورة نهلة راحيل، مدرس الأدب الحديث والمقارن بكلية الألسن جامعة عين شمس.

ويدير اللقاء الأديب منير عتيبة، مدير مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية، وذلك بالتنسيق مع الأديبين أحمد حلمي، وحسام الدين فاروق.

تجري مناقشة الواقعية النقدية التي تسيطر على الرواية، من خلال توضيح المقارنة بين الزمالك؛ الحي الذي كان سكانه من الأرستقراطية الزراعية المصرية، وأحفاد المماليك، والشراكسة، والأجانب من الجاليات الأوروبية، والوجه الآخر للحي الذي يديره البوابون، وباعة الخضر، ومقدمو الخدمات للأثرياء من سكان الحي الراقي.

وكذلك الأدلة والوقائع التاريخية، التي تجسدها الرواية حينما تصدت الوطنية المصرية لكل محاولات المحو.

يُذكر أن الأديب فتحي سليمان من مواليد 1957، تخرج من كلية السياحة والفنادق، وهو عضو باتحاد كتاب مصر، وقد صدر له عدة أعمال منها كتاب ساخر من جزءين بعنوان: "كلام مالوش لازقة"، وروايات: "على محطة فاتن حمامة"، "بولاق أبو العلاء" بالإضافة إلى الرواية محل المناقشة.