قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، إنه تم تسليم 70 مشروعاً استثماريا متنوعاً إلي أبناء المحافظة، مقدمة من صندوق التنمية المحلية، والممول من جهاز بناء وتنمية القرية المصرية، وذلك بحضور أحمد جبريل، السكرتير العام المساعد للمحافظة، ووفاء فداوي مدير إدارة بناء وتنمية القرية بالمحافظة.

وأكد المحافظ أن المنيا تأتي في مقدمة المحافظات المستفيدة من قيمة الاستثمارات المخصصة علي مدار ثلاثة سنوات مما يعود بالفائدة وتقليل نسبة البطالة بين الشباب، وتوفير فرص عمل حقيقية تساهم في زيادة دخل المواطنين ودفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح السكرتير العام المساعد، أن نسبة التمويل الممنوحة للمحافظة بجميع مراكزها التسع خلال الفترة من 2017 إلي 2019 بلغت 1814 مشروعاً بمبلغ 8 مليون و 482 ألف و500 جنيه، لدعم الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتحسين أوضاع حياة المواطنين في القرى ورفع مستوى المعيشة للأسر محدودي الدخل، وبلغت نسبة التحصيل في سداد الأقساط 98.3 % بمبلغ 7 مليون و 568 ألف و 262 جنيه، وقد تلقت المحافظة خطاب شكر من وزير التنمية المحلية لمدة 3 أعوام متتالية.

وأكدت وفاء فداوي مدير عام بناء وتنمية القرية، أنه يتم من خلال صندوق التنمية المحلية تنفيذ مشروعات تنموية صغيرة بقرى ونجوع مراكز المحافظة بهدف زيادة دخل الأسر الريفية وتوفير فرص عمل منتجة لأبنائها للحد من مشكلة البطالة وتنفذ هذه المشروعات في عدة مجالات اقتصادية سواء (إنتاجية ـ تسويقية ـ خدمية ) ذات العائد المالي .

وأضافت "فداوي" أن المشروعات التي يقوم الصندوق بتمويلها تأتي في شكل قروض صغيرة تتراوح مابين 5 آلاف إلي 30 ألف جنيه وذلك بعد رفع السقف الائتماني إلي 30 ألف جنيه للمشاريع الحرفية، مشيرة إلى أن هذه المشاريع متاحة لجميع الفئات وخاصة الشباب والمرأة المعيلة، وتكون دون فائدة" مصاريف إدارية فقط تصل إلي 6% طبقا للكتاب الدوري الصادر من صندوق التنمية المحلية".