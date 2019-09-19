تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق له، خلال زيارته إلى محافظة بورسعيد، اليوم، مستشفى السلام (بورسعيد العام سابقا).

واستمع رئيس الوزراء، خلال الجولة التي أجراها في عدد من أرجاء المستشفى، إلى شرح حوله، حيث أشير إلى أنه يتكون من ٥ مبانٍ تشمل العيادات الخارجية، وبه 13 عيادة متخصصة، ومبنى لأقسام العناية وبه 11 سريرا، والإقامة الداخلية وبه 21 سريرا، والحضَّانة وبها 34 سريرا، وغرفة عناية الأطفال وبها 14 سريرا، إلى جانب قسم الحروق وبه 7 أسرة عناية، و21 سريرا داخليا.

كما تشمل مباني المستشفى، مبنى للعلاج الطبيعي والخدمات وبه 4 غرف عمليات، ومخزن، ومبنى تحت التطوير.