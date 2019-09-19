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بينهم أطفال.. إصابة 6 أشخاص في تصادم سيارة وتوك توك بالدقهلية

بينهم أطفال.. إصابة 6 أشخاص في تصادم سيارة وتوك توك بالدقهلية

مخرج سنغالي عن مهرجان الجونة: الأجواء رائعة للغاية.. "لمست ذلك بنفسي"

مخرج سنغالي عن مهرجان الجونة: الأجواء رائعة للغاية.. "لمست ذلك بنفسي"

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توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. شديد الحرارة على جنوب الصعيد

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تحسن أحوال الطقس خلال الأسبوع المقبل.. والحرارة تصل إلى 31 درجة

تحسن أحوال الطقس خلال الأسبوع المقبل.. والحرارة تصل إلى 31 درجة

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"فرحنا بالسوبر يا أهلي" يتصدر تويتر.. ومغردون: "هدية مؤمن زكريا"

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رغم رحيلهم... أصوات الشهداء لا تزال تنبض بالحياة

رغم رحيلهم... أصوات الشهداء لا تزال تنبض بالحياة

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