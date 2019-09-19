قال المهندس نجيب ساويرس، مؤسس مهرجان الجونة السينمائي، إن العمل يجري الآن على إقامة قصر لاستضافة الفعاليات الكبرى به كمهرجان الجونة والفعاليات المشابهة.

وأضاف ساويرس، خلال استضافته على هامش مهرجان الجونة، "بنعمل مبنى المعمار بتاعه غير طبيعي، وهيكون مبنى مبهر جدا".

ولفت إلى أن الجو العام بالجونة كمدينة حديثة رائع جدا، وتتوافر بها كل الإمكانيات، كما أن الحركة بها سهلة والتنظيم الأمني فيها معقول، و"اهتمينا إن كل ضيف يكون معاه مرافق ويشوف طلباته".

واستطرد: "مصر محدش يقدر ياخد مكانها بأي حد تاني، ومن غير تحيز واللي عملناه بس إننا رجعنا الرونق للجوهرة من تاني".

وانطلقت فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، في السابعة من مساء اليوم الخميس، وتستمر حتى 27 من سبتمبر الجاري. ويشارك بالمهرجان 12 فيلما في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 في مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام في البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلما خارج المسابقة.

ووصل إلى الجونة عدد كبير من الفنانين، منهم "إلهام شاهين وأحمد الفيشاوي وصبا مبارك ومحمد رمضان نجلاء بدر ومدحت العدل"، كما يحضره "يسرا وهند صبري ومحمد رمضان وكندة علوش وعمرو يوسف ودرة وليلى علوي ونيللي كريم ومروان حامد وباسل خياط وظافر عابدين وفريد بوجدير".

النجم العالمي مينا مسعود، ضيف شرف المهرجان، الكندي صاحب الأصول المصرية، لاقى ترحابا فور وصوله إلى الجونة، حيث يحتل مكانة متقدمة في مجال السينما مؤخرًا، إذ جرى اختياره لتجسيد شخصية علاء الدين في فيلم ديزني "Aladdin، والذي تخطت إيراداته مليار دولار.