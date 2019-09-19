قالت الإعلامية ناردين فرج، إنها للمرة الأولى تتواجد في مهرجان الجونة بصفتها ضيفة وليست مذيعة.

وأضافت، خلال استضافته على هامش مهرجان الجونة، والمذاع على شاشة "on e": "المهرجان مختلف السنادي، وجيت اتفرج على أفلام وأحضر الافتتاح والختام، ومبسوطة إني موجودة السنادي مش بصفتي مذيعة".

وتابعت أن المهرجان هذا العام له طابع خاص، "حاسة إني في بيتي ووسط عيلتي، وهو حالة خاصة جدا وكلهم عيلتي واشتغلت معاهم وشايفه تطوره، وفخورة بيه ومبسوطة إنه بيكبر".

واستطردت: "كل الناس برا عارفة مهرجان الجونة، فنانين كتير جايين من كل مكان من دبي ولبنان وسوريا، ودا يدل على نجاحه".

وانطلقت فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، في السابعة من مساء اليوم الخميس، وتستمر حتى 27 من سبتمبر الجاري. ويشارك بالمهرجان 12 فيلما في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 في مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام في البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلما خارج المسابقة.

ووصل إلى الجونة عدد كبير من الفنانين، منهم "إلهام شاهين وأحمد الفيشاوي وصبا مبارك ومحمد رمضان نجلاء بدر ومدحت العدل"، كما يحضره "يسرا وهند صبري ومحمد رمضان وكندة علوش وعمرو يوسف ودرة وليلى علوي ونيللي كريم ومروان حامد وباسل خياط وظافر عابدين وفريد بوجدير".

النجم العالمي مينا مسعود، ضيف شرف المهرجان، الكندي صاحب الأصول المصرية، لاقى ترحابا فور وصوله إلى الجونة، حيث يحتل مكانة متقدمة في مجال السينما مؤخرًا، إذ جرى اختياره لتجسيد شخصية علاء الدين في فيلم ديزني "Aladdin، والذي تخطت إيراداته مليار دولار.