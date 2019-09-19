قال الفنان العالمي مينا مسعود، إنه كان محظوظا بفرصة الاشتراك في فيلم "علاء الدين".

وأضاف مينا مسعود، خلال استضافته على هامش فعاليات مهرجان الجونة، المذاعة على شاشة "on e"، إن روبين ويليامز هو مثله الأعلى في السينما العالمية، ويقابله عادل إمام في السينما المحلية: "خسرنا روبين ويليامز، لكن لسه معانا عادل إمام، اللي أنا بقلده في فترات كتير".

وواصل حديثه من على الـ"ريد كاربت": "الرحلة لمصر كانت سريعة جدا وقضيت 12 ساعة بالقاهرة، وهحتفل النهاردة بالليل بوجودي في مصر، وفيه ممثلين كتير معندهمش فرصة في هوليوود، لأن هوليوود بتدي الفرصة لناس معينة، مش لكل الناس".

واستطرد: "محتاج وقت إني أزود خبرتي، وبقالي أكتر من 10 سنوات في المجال، وأنا وصلت للمكان دا، وعندي طموح أكبر إني أحقق حاجات أكتر".

وردد مسعود في ختام حديثه: "تحيا مصر.. تحيا مصر".

وانطلقت فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، في السابعة من مساء اليوم الخميس، وتستمر حتى 27 من سبتمبر الجاري.

ويشارك بالمهرجان 12 فيلما في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 في مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام في البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلما خارج المسابقة.

ووصل إلى الجونة عدد كبير من الفنانين، منهم "إلهام شاهين وأحمد الفيشاوي وصبا مبارك ومحمد رمضان نجلاء بدر ومدحت العدل"، كما يحضره "يسرا وهند صبري ومحمد رمضان وكندة علوش وعمرو يوسف ودرة وليلى علوي ونيللي كريم ومروان حامد وباسل خياط وظافر عابدين وفريد بوجدير".

النجم العالمي مينا مسعود، ضيف شرف المهرجان، الكندي صاحب الأصول المصرية، لاقى ترحابا فور وصوله إلى الجونة، حيث يحتل مكانة متقدمة في مجال السينما مؤخرًا، إذ جرى اختياره لتجسيد شخصية علاء الدين في فيلم ديزني "Aladdin، والذي تخطت إيراداته مليار دولار.