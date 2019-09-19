قال الفنان محمد كريم، إنه سعيد للغاية لمشاركته مع النجم نيكولاس كيدج في فيلم "A Score to Settle"، موضحًا أنه تم تصويره في مدينة لوس أنجيليس بالولايات المتحدة الأمريكية، وله ردود أفعال جيدة للغاية هناك، متوقعا عرضه في الوطن العربي نهاية 2019.

وأضاف "كريم"، على هامش فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، أن مشاركته في هذا الفيلم بـ"هوليوود" جيدة للغاية، لأنه تتويج لمجهود سنين طويلة، كان يريد خلالها أن يحقق شيئا، وبالفعل حققه من خلال "A Score to Settle"، كما نفذ أكثر من 2000 بروفة في أمريكا، من أجل أن يشارك في أعمال جديدة.

واستطرد: "فيه إصرار على استكمال النجاح، ودي أول مرحلة وخطوة في مستقبلي، ونستعد عشان نبدأ تصوير الفيلم الجاي مع عدد من نجوم هوليوود".

وانطلقت فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، في السابعة من مساء اليوم الخميس، وتستمر حتى 27 من سبتمبر الجاري.

ويشارك بالمهرجان 12 فيلما في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 في مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام في البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلما خارج المسابقة.

ووصل إلى الجونة عدد كبير من الفنانين، منهم "إلهام شاهين وأحمد الفيشاوي وصبا مبارك ومحمد رمضان نجلاء بدر ومدحت العدل"، كما يحضره "يسرا وهند صبري ومحمد رمضان وكندة علوش وعمرو يوسف ودرة وليلى علوي ونيللي كريم ومروان حامد وباسل خياط وظافر عابدين وفريد بوجدير".

النجم العالمي مينا مسعود، ضيف شرف المهرجان، الكندي صاحب الأصول المصرية، لاقى ترحابا فور وصوله إلى الجونة، حيث يحتل مكانة متقدمة في مجال السينما مؤخرًا، إذ جرى اختياره لتجسيد شخصية علاء الدين في فيلم ديزني "Aladdin، والذي تخطت إيراداته مليار دولار.