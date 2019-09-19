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رئيس الوزراء: 42 مليار جنيه لتمويل برنامج تحويل واستبدال السيارات للعمل بـ"الوقود المزدوج"

رئيس الوزراء: 42 مليار جنيه لتمويل برنامج تحويل واستبدال السيارات للعمل بـ"الوقود المزدوج"

"البترول": وضع كشفين جديدين على "الإنتاج" وخطة لحفر 16 بئراً

"البترول": وضع كشفين جديدين على "الإنتاج" وخطة لحفر 16 بئراً

الرئيس التنفيذي لأوراسكوم عن "الجونة": رفعنا سقف التوقعات جدا

الرئيس التنفيذي لأوراسكوم عن "الجونة": رفعنا سقف التوقعات جدا

محمد رمضان ومهرجان الجونة.. من الاتهام بالتحرر وأغنية كوبرا للمشاركة

محمد رمضان ومهرجان الجونة.. من الاتهام بالتحرر وأغنية كوبرا للمشاركة

الأحزاب تشن هجوما علي "الكرامة".. وتتهمه بالوقوف في صف أعداء الوطن

الأحزاب تشن هجوما علي "الكرامة".. وتتهمه بالوقوف في صف أعداء الوطن

موسكو وبكين تستخدمان حق النقض ضد مشروع قرار لوقف النار في إدلب

موسكو وبكين تستخدمان حق النقض ضد مشروع قرار لوقف النار في إدلب

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تاكسي الجونة.. 12 معلومة عن وسيلة تنقل النجوم بالمهرجان السينمائي

تاكسي الجونة.. 12 معلومة عن وسيلة تنقل النجوم بالمهرجان السينمائي

حتى نهاية أكتوبر.. خطوات تقديم التظلم للمحذوفين من البطاقة التموينية

حتى نهاية أكتوبر.. خطوات تقديم التظلم للمحذوفين من البطاقة التموينية

ضحكة سندريلا وناصر على جنيه.. مصور حول كركبة الصور القديمة لمتحف شارع

ضحكة سندريلا وناصر على جنيه.. مصور حول كركبة الصور القديمة لمتحف شارع

تحسن أحوال الطقس خلال الأسبوع المقبل.. والحرارة تصل إلى 31 درجة

تحسن أحوال الطقس خلال الأسبوع المقبل.. والحرارة تصل إلى 31 درجة

للمصريين في الخارج.. 5 طرق للتواصل مع القنصليات حال التعرض لمشكلة

للمصريين في الخارج.. 5 طرق للتواصل مع القنصليات حال التعرض لمشكلة

"فرحنا بالسوبر يا أهلي" يتصدر تويتر.. ومغردون: "هدية مؤمن زكريا"

"فرحنا بالسوبر يا أهلي" يتصدر تويتر.. ومغردون: "هدية مؤمن زكريا"

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