"البترول": وضع كشفين جديدين على "الإنتاج" وخطة لحفر 16 بئراً

أعلنت وزارة البترول تحقيق 3 اكتشافات جديدة، تم وضع 2 منها على خريطة الإنتاج.

وقال المهندس محمد عبدالعظيم، رئيس شركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول، إنه تم وضع كشفين على الإنتاج فى حقول شركتَى «عش الملاحة» و«بتروملاحة». وأكد أنه يجرى حالياً تقييم الكشف الثالث، الذى يُعد الأكبر فى حقول شركة «بتروجلف» بمنطقة خليج السويس، من خلال حفر 3 آبار تقييمية، باستثمارات تزيد على 20 مليون دولار.

نشاط بحثى مكثف بعد تقييم عروض الشركات الأجنبية على مزايدة البحر الأحمر

وأضاف «عبدالعظيم»، فى بيان لوزارة البترول ، أنه تم وضع خطة لحفر 16 بئراً استكشافية خلال العام المالى الحالى باستثمارات 56 مليون دولار، مشيراً إلى أن إجمالى إنتاج الشركات التابعة والشركات التى تشرف عليها الشركة بلغ 25 ألف برميل زيت مكافئ يومياً، كما تم حفر 8 آبار استكشافية، و20 بئراً تنموية، وإعادة وإكمال 5 آبار، وإصلاح 63 بئراً.

وأضاف أن معمل أسيوط قام بتكرير نحو 3.5 مليون طن من الزيت الخام ساهمت فى تغطية احتياجات محافظات الصعيد من المنتجات البترولية، وتشغيل محطتين جديدتين لتموين سيارات تابعة لشركة النيل لتسويق البترول، ليصل عدد محطاتها إلى 70، وجارٍ إنشاء 15 محطة جديدة.

وقالت الوزارة إن الفترة المقبلة ستشهد نشاطاً مكثفاً فى أعمال البحث والاستكشاف بمنطقة البحر الأحمر، بعد إغلاق المزايدة المطروحة بها، والانتهاء من تقييم عروض الشركات الأجنبية، بالإضافة إلى مشروع تجميع البيانات الجيوفيزيقية بالمناطق البرية المفتوحة بصعيد مصر.