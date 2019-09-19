عقدت الدكتورة إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية، اليوم، اجتماعا مع متعهدي النظافة بشبرا الخيمة لمتابعة سير العمل بالجمع السكنى بالمدينة.

وشددت ريان" على الإلتزام بالجمع السكني من الوحدات السكنية والتخلص الآمن بالطريقة المتفق عليها وتسليمها إلى مصنع التدوير بعرب العليقات، مطالبة من شركات جمع القمامة تطوير العمل، والوصول لكل السكان، وجمع المخلفات المنزلية من الوحدات لعدم إلقائها بشوارع المدينة، والتزام المتعهدين بالأيام المحددة.

وأكدت أنه سجرى عمل حصر للوحدات التجارية والصناعية للاشتراك في منظومة الجمع من المنبع لتلافي الكميات الملقاة من مخلفات تلك المنشآت.