قال الدكتور عادل عدوى، وزير الصحة والسكان الأسبق، إن مرض خشونة المفاصل يُعد من أهم أسباب الإعاقة الحركية فى مصر للمرضى، وخصوصاً كبار السن، وهو ينتج عن تآكل الغضاريف المبطنة لمفصل الركبة، ما يؤدى لاحتكاك العظام ببعضها.

وزير الصحة الأسبق: الدواء يثبط "هدم المفاصل" ويحسّن الغضاريف

وأضاف «عدوى»، على هامش مؤتمر الجمعية المصرية لجراحة العظام ، أن هناك دواء مصرياً مطروحاً فى الأسواق منذ فترة يحتوى على المادة الفعالة «دياسيرين»، ويتميز بأنه الوحيد فى السوق الذى يعمل على تثبيط عملية هدم المفاصل، ويحسّن الغضاريف، ويقلل من حدة المتغيرات المصاحبة لخشونة المفاصل.

وقال البروفيسور أوليفير بروير، عضو المؤسسة الدولية لهشاشة العظام، إن هناك عدة أسباب تزيد من خطر الإصابة بـ«خشونة الركبة»، مثل التقدم فى العمر، والوزن الزائد الذى يضغط على جميع المفاصل، والوراثة، وحمل الأشياء الثقيلة، والجلوس بطريقة خاطئة لفترة طويلة، و«إصابات الإجهاد المتكررة»، والتعرض لهشاشة العظام ونقص الكالسيوم وفيتامين د.

وأضاف أن النساء بداية من عمر 55 عاماً هن الأكثر عرضة للإصابة بمرض خشونة الركبة عن الرجال.

وشدد الدكتور جمال حسنى، أستاذ جراحة العظام فى جامعة بنها، على أن المريض بعد بدء تلقيه العلاجات مثل الدواء المصرى، يشعر بانخفاض ملحوظ للألم خلال أسبوعين من تلقيه العلاج، وذلك بفضل مادة «دياسيرين»، لافتاً إلى أهمية التغذية السليمة فى علاج أمراض خشونة المفاصل، مضيفاً أن «صحة العضلات والمفاصل تبدأ من ممارسة الرياضة، لذلك لا بد من الاهتمام بها يومياً، حيث يجب الحرص على عدم الضغط على مفصل الركبة حتى لا تتعرض للخطر».

وأشار إلى «ضرورة الاهتمام بالوزن والرشاقة والتخلص من السمنة المفرطة والدهون المتراكمة، فهى تؤثر على صحة العضلات والمفاصل وتسبب الخشونة، كذلك الاهتمام بالجلوس والمشى بطريقة صحية، فالعادات اليومية التى نتبعها قد تؤثر على صحتنا وتسبب الضعف والكسور، وينبغى أيضاً تجنب حمل الأشياء الثقيلة التى تضغط على المفاصل والعضلات أو حمل أشياء ثقيلة».