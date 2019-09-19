أجرى اللواء طارق عجيز، مدير أمن القليوبية، واللواء إيهاب مرزوق، مدير الإدارة العامة للمرور، حركة تنقلات داخلية لبعض رؤساء وحدات المرور بالمحافظة.

وشملت الحركة نقل الرائد سعيد عبدالحليم، من مرور القناطر إلى مرور قليوب، والنقيب هاني حجازي من مرور قليوب إلى مرور القناطر الخيرية، والرائد صلاح حافظ من مرور الخانكة إلى شبين القناطر، والنقيب علي النواوي من مرور شبين القناطر إلى وحدة مرور الخانكة.

وضمت الحركة الإبقاء على المقدم محمد سعد، رئيس وحدة مرور بنها، والرائد محمد النوتي، رئيس وحدة مرور عرب العلقات، والرائد صالح أبوغزالة، رئيس وحدة مرور العبور، والنقيب أحمد علي، رئيس مرور طوخ، والرائد روبير رضا، رئيس مرور شبرا الخيمة.