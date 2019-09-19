تاريخ طويل ومزدهر في خدمة الوطن، امتد لما يقرب من السبعين عامًا، للفريق إبراهيم العرابي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، الذي وافته المنية عن عمر يناهز الـ88 عامًا.

وأقيمت له جنازة عسكرية بمنطقة المراسم العسكرية بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، تقدمها الرئيس عبدالفتاح السيسي، حسبما أعلن السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

الفريق إبراهيم عرابي، ولد في 20 مايو من عام 1931 بمحافظة الغربية، وحصل على بكالوريوس العلوم العسكرية عام 1950 الكلية الحربية المصرية، بدأ الخدمة ﻛﻀﺎﺑﻂ ﻓﻲ ﺳﻼﺡ ﺍﻟﻔﺮﺳﺎﻥ ﻓﻲ نفس العام، قبل أن ينضم لتنظيم الضباط الأحرار، ويشارك في الإطاحة بالملك فاروق عقب ثورة 23 يوليو 1952.

العرابي انضم للضباط الأحرار وشارك في جميع حروب مصر

وحصل بعدها العرابي على ماجستير العلوم العسكرية من أكاديمية فرونز العسكرية العليا بالإتحاد السوفيتي، وماجستير العلوم العسكرية كلية القادة والأركان، وزمالة كلية الحرب العليا أكاديمية ناصر العسكرية العليا، ليشارك في حروب مصر من عام 1956 مرورًا بحرب اليمن ويونيو 1976، انتهاءً بحرب أكتوبر المجيدة، والتي كان أحد قادتها، حيث كان قائدًا لمعركة الدبابات من خلال قيادته للفرقة 21 مدرعة، برتبة عميد.

تولى العرابي عدة مناصب بعد حرب أكتوبر، حيث شغل منصب قائد الجيش الميدانى، عام 1981، ومنصب رئيس عمليات من 1981، إلى 1983، وتولى رئاسة أركان حرب القوات المسلحة من عام 1983 حتى عام 1987، قبل أن يخرج للمعاش، ويتولى منصب رئيس الهيئة العربية للتصنيع، حتى عام 1995.

جرى تكريم العرابي وحصل على عدة أوسمة وأنواط، حيث حصل على ميدالية 6 أكتوبر، وميدالية يوم الجيش، ونوط التدريب من الطبقة الأولى، ونوط تحرير سيناء، ونوط الاستقلال العسكرى، ووسام الجمهورية من الطبقة الأولى.