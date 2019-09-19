أعلنت جامعة الأزهر، بدء التسكين بالمدن الجامعية بجامعة الأزهر بالقاهرة للطلاب والطالبات السبت المقبل.

وأوضحت الجامعة أنه تم وضع جدولا زمنيا للتسكين، حيث سيجرى تسكين طلاب وطالبات السنوات النهائية بتقدير "ممتاز" السبت والأحد، والفرقة الثالثة تقدير "ممتاز" الاثنين والثلاثاء، والفرقة الثانية تقدير "ممتاز" الأربعاء والخميس، تسكين الطلاب والطالبات السنوات النهائية بتقدير "جيد جدا" 28 و29 سبتمبر، والفرقة الثالثة تقدير "جيد جدا" 30 سبتمبر و1 أكتوبر، والذين لم يتم تسكينهم مسبقا يتم التسكين يوم 2 و3 أكتوبر.

وأشارت الجامعة إلى أنه يجرى تسكين المناطق النائية حسب الجدول المعلن وفقا للتقديرات، كما أن الحالات الخاصة يجرى تسكينهم في أي وقت بدء من يوم السبت المقبل.

وطالب رئيس الجامعة الطلاب والطالبات بضرورة الالتزام بالجدول الزمني منعا للتزاحم، والذي روعي فيه التيسير على أبنائنا الطلاب والطالبات، حيث لن يتم تسكين أحد إلا حسب الجدول المعلن .