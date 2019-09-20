تمكن فريق مباحث مديرية أمن أسيوط من ضبط 25 قطعة سلاح، بينهم 2 جرينوف و20 بندقية آلي جهزها أبناء عائلتين لاستخدمها في مشاجرة لخلافات على أرض صحراوية بقرية "عرب العمايم" التابعة لمركز منفلوط.

كان اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارًا من اللواء منتصر عويضة، مدير المباحث الجنائية، تفيد بورود معلومات لضباط إدارة البحث الجنائي أكدتها التحريات مفادها تجهيز أفراد عائلتين بقرية عرب العمايم دائرة مركز منفلوط، أسلحة نارية وذخائر لاستخدامها في التشاجر لوجود خلافات فيما بينهم على قطعة أرض صحراوية بذات الناحية.

عقب تقنين الإجراءات تم إعداد حملة أمنية استهدفت طرفي النزاع بمشاركة كل من نائب المدير لقطاع الشمال والمركزية، ووكيل المباحث الجنائية، ورئيس فرع بحث الشمال ونائب مأمور المركز، وضباط وحدة المباحث مدعومين بمدرعات ومجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي وإدارة قوات الأمن.

وأسفرت الحملة عن ضبط كل من "م. ك. س"، فلاح، بحوزته رشاش جرينوف و14 طلقة ذات العيار، و"ك. ع. س"، فلاح" بحوزته 2 بندقية آلية و10 طلقات ذات العيار، و"م. م. م"، فلاح، بحوزته بندقية آلية و3 طلقات ذات العيار، و"و. أ. ح"، فلاح، بحوزته بندقية آلية، و7 طلقات ذات العيار، و"ر. ح. م"، فلاح، بحوزته بندقية آلية و2 طلقة ذات العيار، و"م. ر. س"، فلاح، بحوزته بندقية آلية، و3 طلقات ذات العيار، و"أ. ع. أ"، فلاح، بحوزته بندقية آلية و4 طلقات ذات العيار، و"خ. ج.ح"، فلاح"، بحوزته بندقية آلية و6 طلقات ذات العيار، جميعهم طرف أول.

كما تم ضبط "ح. ص. س"، فلاح، بحوزته رشاش جرينوف و26 طلقة ذات العيار، و"م. ف. م"، فلاح، بحوزته 2 بندقية آلية و15 طلقة ذات العيار، و"ح. ح. ج"، فلاح، بحوزته بندقية آلية، و4 طلقات ذات العيار، و"إ. س. ج"، فلاح، بحوزته بندقية آلية و5 طلقات ذات العيار، و"ن. س. ع"، فلاح، بحوزته بندقية آلية و3 طلقات ذات العيار، و"ع. خ. س"، فلاح، بحوزته بندقية آلية و4 طلقات ذات العيار، و"ع. ع. ع"، فلاح، بحوزته بندقية آلية و3 طلقات ذات العيار، و"إ. م. ش"، فلاح، بحوزته بندقية آلية و10 طلقات ذات العيار، و"ز. خ. س"، فلاح، وبحوزته 2 بندقية آلية وبندقية خرطوش تركي، و80 طلقة آلي، و"ش. م. ع"، عامل، وبحوزته بندقية آلية وبندقية هندي، وبندقية خرطوش تركي الصنع و66 طلقة آلي و5 طلقات لاستخدامهم في المشاجرة، وجميعهم طرف ثان.

ونجحت الحملة في ضبط "ح. ف. ر"، طالب"، ومقيم بني عدي البحرية منفلوط وبحوزته بندقية آلية المستخدمة في واقعة مركز منفلوط "قتل"، و"م. ش. ى"، فلاح مقيم بني شعران دائرة المركز المحكوم عليه في 3 قضايا تنوعت ما بين "قتل وسلاح وذخيرة"، و"م. خ. م"، فلاح، مقيم بني شعران المحكوم عليه في قضية مركز منفلوط تهمة "قتل، وسلاح" بالسجن المؤبد، و"ي. ص"، فلاح، مقيم بندر منفلوط المحكوم عليه في قضية قسم أول أسيوط تهمة "مخدرات" بالسجن لمدة 3 سنوات.

تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة للمتهمين كل على حدة، وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.