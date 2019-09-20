أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة قطع المياه عن 6 مناطق، من الـ 10 صباح غد السبت وحتى الـ 10 مساء اليوم نفسه، لقيام الشركة بتحويل مسار خط المياه قطر 1000 مم، بشارع النصر للسيارات بوادي حوف.

وأكدت الشركة قطع المياه تقسيم النصر للسيارات بوادي حوف – مساكن الضباط – منطقة المصانع بعزبة زين – منطقة الملاء بعزبة الوالدة – عزبة الهجانة – عزبة الصفيح بالمعصرة".

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب، بالمناطق المتأثرة وفي حال طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.