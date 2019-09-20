قال المهندس عبدالرؤوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، إنه جار الانتهاء من تنفيذ وحدة صحية وحضانة أطفال، بمنطقة خدمات مشروع "سكن مصر" بالمدينة.

وأضاف الغيطي في بيان اليوم، إن مشروع الحضانة مقام على مساحة 2400 م2، ومكون من (6 فصول + منطقة ألعاب أطفال)، وبلغت نسبة التنفيذ حوالي 85%، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها نهاية العام الجاري.

وأوضح أنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ مبنى الوحدة الصحية على مساحة 2800 م2، ويضم: (عيادة طب أسرة – عيادة أسنان – غرفة إسعافات أولية – معمل تحاليل – صيدلية – غرفة نفايات – سكن أطباء)، وبلغت نسبة التنفيذ حوالي 70%، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال فبراير 2020.

وأشار إلى أنه تم إنهاء الإجراءات اللازمة لإسناد مشروع إقامة سوقا تجاريا بعدد 14 محلا، ويهدف المشروع إلى توفير جميع الخدمات بمشروع "سكن مصر"، الجاري تنفيذه بالتزامن مع مواعيد التسليم المقررة للوحدات السكنية بالمشروع.