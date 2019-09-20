تلقى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اتصالًا هاتفيًا من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي، الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اطمأن فيه على الحالة الصحية لشيخ الأزهر، عقب نجاح العملية الجراحية التي أجراها في العاصمة الفرنسية، باريس، الثلاثاء الماضي، سائلاً المولى أن يديم عليه الصحة والعافية والشفاء العاجل.

وقدم الطيب الشكر لـ آل الشيخ، معربًا عن خالص امتنانه بهذه المبادرة الطيبة، مشيدًا بجهوده وجهود المملكة العربية السعودية في نشر وسطية الإسلام والاعتدال والتسامح، سائلاً المولى -عز وجل-، أن يديم على مصر والمملكة العربية السعودية، وكل الدول العربية والإسلامية الأمن والأمان والرخاء والاستقرار.