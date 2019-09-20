ألقى قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الغربية، بقيادة العقيد وليد فايد، القبض على "جزار" بتهمة النصب على سائق، واستولى منه على 40 ألف جنيه، مقابل تسفيره إلى الخارج.

تلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء السعيد شكري، مدير المباحث الجنائية، يفيد بأنه تبلغ قسم مكافحة جرائم الأموال العامه بالمديرية من "مصطفى أحمد محمد سلطان"، 49 عاما، سائق، مقيم بكفر الشيخ سليم بمركز طنطا، بقيام المدعو (محمد ص.- 48 عاما- جزار)، بالنصب والاحتيال عليه والحصول منه على 40 ألف جنيه مقابل تسفيره إلى دولة إيطاليا، وعدم التزامه بذلك ورفضه رد المبلغ المالى إليه.

أكدت تحريات ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة صحة الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبط المتهم المذكور، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.