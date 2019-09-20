نشرت هيئة الأرصاد الجوية توقعاتها بشأن حالة الطقس المتوقعة غدًا، السبت، إذ يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء وجنوب البلاد وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر وغرب البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، توقع خبراء الأرصاد أن تكون معتدلة إلى مضطربة غربًا، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 23 33

شبين الكوم 23 33

طنطا 22 32

دمنهور 22 31

الإسكندرية 24 29

بلطيم 23 29

مطروح 21 28

بورسعيد 24 29

دمياط 23 28

الزقازيق 23 33

الإسماعيلية 21 34

السويس 22 34

العريش 23 30

شرم الشيخ 29 36

الغردقة 27 36

مرسى علم 26 35

الفيوم 23 34

بني سويف 23 34

المنيا 23 35

أسيوط 23 35

سوهاج 24 37

قنا 25 39

الأقصر 26 40

أسوان 27 42

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من المدن والعواصم العربية

مكة المكرمة 28 43

المدينة 27 43

الرياض 24 41

المنامة 30 39

أبو ظبي 29 40

الدوحة 29 39

الكويت 24 41

دمشق 15 33

بيروت 25 30

عمان 15 30

القدس 18 27

غزة 23 29

بغداد 24 42

مسقط 29 43

صنعاء 12 27

الخرطوم 28 41

طرابلس 24 32

تونس 25 33

الجزائر 21 31

الرباط 15 25

نواكشوط 27 32