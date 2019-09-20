أعلن رئيس بلدية نيويورك، بيل دي بلازيو، الذي لم يتمكن من تحقيق أي تقدم في استطلاعات الرأي، اليوم، أنه تخلى عن خوض السابق لنيل ترشيح الحزب الديموقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية التي ستجرى في 2020، وقال دي بلازيو الذي لا تتجاوز نسبة المؤيدين له 0,5%، لشبكة "ام اس ان بي سي"، اليوم، "من الواضح أنه ليس الوقت المناسب لي"، مضيفا: "سأضع حدا لحملتي للانتخابات الرئاسية".

ويأتي قرار رئيس بلدية نيويورك، بعد إخفاقه في التأهل للمناظرات الأخيرة بين المرشحين الديموقراطيين، وبذلك يبقى 19 مرشحا يتنافسون لتحديد من سيواجه الجمهوري دونالد ترامب في نوفمبر 2020.