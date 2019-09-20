دعا رئيس لجنة مجلس الدوما الروسي للتحقيق في التدخلات بشؤون روسيا الداخلية فاسيلي بيسكاريف، إلى سن قوانين تفرض غرامات كبيرة على شركات مثل "فيسبوك" و"جوجل"؛ بسبب تدخلها في الشؤون الروسية، وقال - في تصريح صحفي اليوم- "نحن بحاجة إلى سن قوانين من هذا النوع تنص على فرض عقوبات جسيمة في صورة غرامات كبيرة على كل من يتدخل في الشأن الروسي وينتهك القانون الروسي".

وكان نائب رئيس لجنة الانتخابات المركزية الروسية، نيكولاي بولاييف، قد أعلن في مطلع سبتمبر الجاري أن العديد من المواد المنشورة على موقع "فيسبوك" و"جوجل" يمكن اعتبارها تدخلا في الشؤون الداخلية الروسية، كما ذكرت هيئة الرقابة على الاتصالات والمعلومات الروسية أنها حددت الإعلانات السياسية على "جوجل" و"فيسبوك" في يوم الانتخابات البلدية في روسيا في الثامن من سبتمبر الجاري، واعتبرتها تدخلاً في الشؤون الداخلية الروسية.

جدير بالذكر، أن هيئة الرقابة على الاتصالات والمعلومات الروسية أحالت إلى البرلمانيين الروس بيانات عن انتهاكات القانون الانتخابي الروسي من قبل جهات أجنبية.