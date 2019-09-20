تكثف أجهزة الأمن بالدقهلية، جهودها لضبط طبيب بيطري هرب بصحبة كلبه، عقب قيام الكلب بنهش رأس طفلة بمدينة ميت سلسيل أثناء لهوها أمام المنزل، وتم نقلها إلى المستشفى في حالة حرجة، ومازالت ترقد في غيبوبة بالعناية المركزة.

كان اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة لمأمور مركز شرطة ميت سلسيل من مستشفى المنصورة الدولي بوصول طفلة تدعى، آلاء إبراهيم حجاج، 3 سنوات، ومقيمة في حي سيدي مجاهد بمدينة ميت سلسيل، في حالة خطرة، ومصابة بقطع في الأذن اليمنى وتهتك في فروة الرأس من الأمام بسبب عقر كلب لها.

وبانتقال ضباط المباحث لمكان البلاغ، وبسؤال والدها، اتهم عبد القادر الصحاح، ويعمل طبيب بيطري، بالتسبب في إصابة نجلته، حيث أنه يربي كلابا شرسة في عقار يمتلكه وسط منطقة سكنية، وقام أحد هذه الكلاب بمهاجمة نجلته أثناء لهوها أمام المنزل. وبالفحص، تبين أن الطبيب هرب بصحبة كلبه بعد فشل محاولات الصلح مع أسرة الطفلة، خوفا من إعدام الكلب حيث أنه من فصيلة نادرة.

من جانبه، أكد الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن الطفلة حالتها حرجة ودرجة الوعي لديها غائبة منذ يوم دخولها المستشفى الدولي، مضيفا أنها تحظى بالرعاية الطبية اللازمة ويجرى إعطاؤها المصل بصفة منتظمة، ومازالت بالعناية المركزة لمتابعتها لحين استقرار حالتها الصحية.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة، وكلفت النيابة المباحث بسرعة ضبط المتهم الهارب، والطب البيطري باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الكلب عقب ضبطه.