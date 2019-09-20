أعلنت بكين،اليوم، أنّها تشتبه بأن موظفاً أمريكياً في شركة فيديكس لخدمة البريد أوقف قبل أسبوع قبل أن يتم الإفراج عنه، قام بتهريب أسلحة وذخائر. وكان تود هون الطيار السابق في سلاح الجو الأمريكي أوقف الأسبوع الماضي في كانتون جنوب البلاد بينما كان يستعد ليستقل طائرة إلى هونج كونج حيث يقيم، وكان قد قام بتسليم شحنات في الصين القارية لحساب مجموعة "فيديكس".

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينج شوانج أن "جمارك مطار كانتون بايون اكتشفوا 681 رصاصة في حقائب مسافر أمريكي"، مضيفا: "تبين أنه (المسافر) طيار في فيديكس"، مشيراً إلى أنه تم الإفراج عنه بكفالة بانتظار محاكمته.

وتأتي هذه القضية الجديدة بينما تخضع "فيديكس" لتحقيق آخر في الصين بسبب خطأ في نقل طرود مرتبطة بشركة "هواوي" في الربيع في أجواء التوتر التجاري والتكنولوجي مع واشنطن.