أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، أنّه لا حاجة للتوصّل لاتفاق تجاري مع الصين قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في نهاية العام المقبل.

وقال -خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون- "نريد اتفاقاً كاملاً. اتفاق جزئي لا يهمّني"، مضيفا: "لا أعتقد أنني بحاجة إليه قبل الانتخابات".

واعتبر ترامب، أنّ التوصّل لاتّفاق "يمكن أن يحصل بسرعة، لكنه لن يكون الاتفاق الصحيح. عليك أن تقوم بالأمر بشكل صحيح"، موضحا "أنّه اتّفاق معقّد، لا سيّما في ما يتعلّق بحماية الملكية الفكرية".

وجدّد الرئيس الأمريكي، التأكيد على أنّ علاقته بنظيره الصيني شي جينبينج ممتازة، وقال: "لكن في الوقت الحالي لدينا خلاف صغير".

وتخوض الولايات المتحدة والصين حربا تجارية منذ أكثر من عام لكنهما خففتا أخيرا من الرسوم الانتقامية بينهما تمهيداً لاستئناف المفاوضات في أكتوبر المقبل.