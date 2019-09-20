نبيل الحلفاوي يهنئ الأهلي بالسوبر: فايلر أعاد لنا النادي الذي نعرفه

هنأ الفنان نبيل الحلفاوي، على حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، جماهير النادي الأهلي بعد فوز الأهلي على الزمالك بـ 3 أهداف مقابل هدفين، ليحقق بذلك بطولة السوبر الحادية عشر.

وكتب "القبطان": "ألف مبروك للنادي الأهلي السوبر المصري بعد فوزه ببطولة الدوري، وألف مبروك لرينيه فايلر بطولته الأولى مع الأهلي، والذي أعاد لنا الأهلي الذي نعرفه بحسمه للمباراة بثلاثة أهداف ملعوبة، هاردلك للزمالك الذي حاول العودة في الشوط الثاني وقلص الفارق من خلال ضربات جزاء".

نجح فريق الأهلي في الفوز على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بين الفريقين بالسوبر المحلي على ملعب برج العرب، بحضور 10 آلاف مُشجّع ليتوج الأهلي باللقب الحادي عشر.

وانتهى الشوط الأول من مباراة القطبين، الأهلي بتقدم القلعة الحمراء بهدفين دون رد، في المباراة السادسة التي تجمع الفريقين ببطولة السوبر على مر التاريخ.