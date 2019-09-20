أمرت النيابة العامة بمركز البلينا جنوب سوهاج، بحبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات، أمس، فى اتهامه من قبَل 13 شخصاً، يقيمون بدائرة المركز، بالنصب عليهم وحصوله على مبالغ مالية وصلت جملتها إلى 25 مليون جنيه، بزعم توظيفها فى مجال الاستثمار العقارى، مقابل أرباح شهرية، لكنه لم يفِ بوعده، ورفض رد المبالغ لأصحابها.

كانت مديرية أمن سوهاج، تلقت إخطاراً، يفيد بوصول محضر محرر بمعرفة الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من قبَل 13 شخصاً يقيمون بدائرة المركز، اتهموا فيه «م. ع. م»، 35 عاماً، حاصل على بكالوريوس تجارة، بالنصب عليهم واستيلائه على مبالغ وصلت جملتها إلى 25 مليون جينه بغرض توظيفها فى مجال العقارات مقابل فائدة شهرية غير منتظمة، لكنه لم يفِ بوعوده أو يرد المبالغ إليهم، وأغلق هواتفه المحمولة، ما اضطرهم إلى قصد الطرق القانونية بتحرير محضر ضده.

وتوصلت تحريات المباحث إلى صحة الواقعة، وعقب استصدار إذن من النيابة العامة، جرى القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتعهّد برد المبالغ، وأمرت النيابة، بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.