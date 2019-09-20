شرطة التموين تعلن ضبط 32 طن لحوم ودواجن فاسدة فى الشرقية والإسماعيلية

ضبطت شرطة التموين مدير إحدى شركات إنتاج وتعبئة السلع الغذائية بالشرقية، لحيازته 24 طناً مصنعات دواجن مجهولة المصدر، معبأة داخل عبوات بدون بيانات، قبل طرحها للبيع بالأسواق، كما ضبطت 8 أطنان لحوم فاسدة فى حملة على مصنع بالإسماعيلية.

كما واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين، حملاتها لضبط جرائم الغش التجارى، وأسفرت الحملات عن ضبط 1095 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة. ومن أبرز القضايا، ضبط مسئول شركة للصناعات الغذائية، بدائرة مركز شرطة أبوصوير، محافظة الإسماعيلية، لحيازته 8 أطنان «مفروم دواجن وبرجر ودهون حيوانية وهوالك وسجق»، معبأة داخل عبوات، وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

القبض على مدير مطحن بالمنصورة استولى على 404 أطنان قمح مدعم

كما تم ضبط مالك محل غير مرخص لتجارة السلع الغذائية، بدائرة قسم شرطة اللبان، محافظة الإسكندرية، لحيازته 6 أطنان زيت طعام، معبأة داخل عبوات غير صالحة للاستهلاك الآدمى، طبقاً لما ورد بتقرير لجنة الصحة.

وتمكنت الحملات من ضبط المسئول عن إدارة مطحن، تابع لشركة مطاحن شرق الدلتا، بدائرة قسم شرطة المنصورة أول، محافظة الدقهلية، لقيامه بالتلاعب فى أرصدة الأقماح المحلية والمستوردة، توريد موسم 2019 المدعمة من قبل الدولة، وتصرفه فى 404٫343 طن أقماح مخلوطة لبيعها فى السوق السوداء.