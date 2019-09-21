ضبط 5 أعضاء في جماعة الإخوان حاولوا التظاهر بالبحيرة

ألقت قوات الأمن بالبحيرة، مساء اليوم، القبض على 5 من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، حاولوا التظاهر بميدان الساعة بمدينة دمنهور.

جدير بالذكر أن القنوات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، قد بثت فيديوهات قديمة وزعمت نزول المصريين الشوارع.