أبو الغيط يتوجه لنيويورك للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة

يتوجه أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية اليوم السبت، إلى نيويورك للمشاركة في الشق رفيع المستوى من أعمال الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة بأن أبو الغيط سيشارك خلال زيارته في مجموعة من القمم والاجتماعات الدولية رفيعة المستوى التي تعالج أبرز القضايا ذات الأولوية على أجندة المجتمع الدولي، وعلى رأسها قمة المناخ التي دعا إليها سكرتير عام الأمم المتحدة، وقمة التنمية المستدامة، والقمة الدولية لتمويل التنمية.

وذكر المصدر أن الأمين العام سيشارك أيضا في سلسلة من الاجتماعات الوزارية التي ستعقد على هامش أعمال الجمعية العامة والتي تتناول دفع الجهود الدولية لتسوية الأزمات في سوريا وليبيا واليمن، وحشد الدعم السياسي والمالي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وتنسيق الدعم الدولي للسودان لتمكينه من عبور تحديات المرحلة الانتقالية، وتعزيز المساندة الدولية لجهود تثبيت الامن والاستقرار ودفع عجلة التنمية في الصومال، وتطوير الشراكة الاستراتيجية بين العالم العربي والقارة الأفريقية تمهيدا لانعقاد القمة العربية الافريقية القادمة في الرياض في نوفمبر القادم.

وأضاف المصدر أن أبو الغيط سيجري كذلك مجموعة من اللقاءات الثنائية مع قادة ووزراء خارجية عدد من الدول العربية والأوروبية والأفريقية والأسيوية واللاتينية، بما فيها الدول التي تستعد للانضمام كأعضاء غير دائمين إلى مجلس الأمن اعتبارا من الأول من يناير القادم، وتلك الدول التي توجد للجامعة العربية علاقات تعاون ممتدة ووثيقة معها.

كما سيلتقي الأمين العام عددا من كبار مسؤولي المنظمات الدولية والاقليمية للتداول حول جملة من القضايا ذات الأولوية المشتركة وسبل تطوير علاقات التعاون المؤسسية معها، وفي مقدمتهم أنطونيو جوتيريس سكرتير عام الأمم المتحدة، وموسى فقي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وفدريكا موجريني الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية.

وأشار المصدر في الختام إلى أن وزراء الخارجية العرب سيعقدون اجتماعا تشاوريا هاما على هامش أعمال الجمعية العامة، وذلك لمتابعة التنسيق العربي القائم دعما للقضية الفلسطينية، والتصدي للتدخلات الايرانية في الشئون الداخلية للدول العربية، والتناقش حول التصعيد الخطير في منطقة الخليج العربي عقب الهجوم الإرهابي الذي استهدف منشآت النفط السعودية في بقيق وخريص.