لقى 3 عمال مصرعهم، وأصيب 10 آخرين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل كانوا يستقلونها، بمحور 30 يونيو، ونقل رجال الإسعاف المصابين لمستشفى السويس العام، والمتوفيين للمشرحة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

كان اللواء محمد جاد، مدير أمن السويس، تلقى اخطارا من إدارة تأمين الطرق الحادث، الذي وقع على محور 30 يونيو الممتد بين طريق السويس-القاهرة، وطريق الإسماعيلية-القاهرة.

وقال الدكتور يوسف خليفة مدير المستشفى العام، إن المصابين أفادوا أنهم كانوا يستقلون صندوق السيارة دون أي ساتر لهم، الأمر الذي تسبب في سقوطهم أثناء انقلاب السيارة.

وأضاف المصابين يخضعون للفحص الطبي، لتشخيص حالتهم، موضحا أن أغلب الإصابات كسور في الأطراف وجروح وسحجات.