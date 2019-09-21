تسجيل الدخول
ماراثون الجامعات يبدأ بـ

أحدث الأخبار

صور.. أسرة "أحمد مجدي" تكرم فريق المتطوعين المشاركين في انتشال جثته

صور.. أسرة "أحمد مجدي" تكرم فريق المتطوعين المشاركين في انتشال جثته

بدء ندوة "سينما من أجل الإنسانية" ضمن فعاليات مهرجان الجونة

بدء ندوة "سينما من أجل الإنسانية" ضمن فعاليات مهرجان الجونة

ناسا تطلق اسم فاروق الباز على كويكب

ناسا تطلق اسم فاروق الباز على كويكب

محمد رمضان ينشر صورة جديدة: لا نهاية لطموحي وثقة في الله نجاح

محمد رمضان ينشر صورة جديدة: لا نهاية لطموحي وثقة في الله نجاح

صحيفة أمريكية: كوشنر يشارك في مؤتمر اقتصادي يستضيفه ولي العهد السعودي

صحيفة أمريكية: كوشنر يشارك في مؤتمر اقتصادي يستضيفه ولي العهد السعودي

النيابة اليابانية تحدد موعدا لبدء جلسات الاستماع في قضية كارلوس غصن

النيابة اليابانية تحدد موعدا لبدء جلسات الاستماع في قضية كارلوس غصن

اختيارات الوطن

"نحس سبتمبر".. مسلسل خسائر الأبيض مستمرة أمام الأهلي خلال الشهر

"نحس سبتمبر".. مسلسل خسائر الأبيض مستمرة أمام الأهلي خلال الشهر

صور.. سيارة تجوب نيويورك عارضة إنجازات المشروعات القومية المصرية الكبرى

صور.. سيارة تجوب نيويورك عارضة إنجازات المشروعات القومية المصرية الكبرى

منها التطعيمات والتوعية .. تعرف على استعدادات "الصحة" للعام الدراسي الجديد

منها التطعيمات والتوعية .. تعرف على استعدادات "الصحة" للعام الدراسي الجديد

توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. سقوط أمطار الأحد والاثنين

توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. سقوط أمطار الأحد والاثنين

حذرت منه الصحة.. بدائل رخيصة وسريعة وفعالة لـ"كيس راني"

حذرت منه الصحة.. بدائل رخيصة وسريعة وفعالة لـ"كيس راني"

للجمعة 75.. دماء الفلسطينيين لا زالت تنزف قبل "انتفاضة الأقصى"

للجمعة 75.. دماء الفلسطينيين لا زالت تنزف قبل "انتفاضة الأقصى"

الأكثر قراءة

عاجل