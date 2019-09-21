انطلقت أعمال معرض الصين-آسيان الـ16 في مدينة ناننينج عاصمة منطقة قوانجشي لقومية تشوانج جنوب الصين، اليوم، ولمدة 4 أيام لبحث تعزيز التجارة والاستثمار بين الصين ودول رابطة جنوب شرقي آسيا "آسيان" والدول الأخرى المشاركة في مبادرة "الحزام والطريق".

وذكرت اللجنة المنظمة، في بيان اليوم، أن نسخة هذا العام من المعرض تنعقد تحت شعار "بناء الحزام والطريق، تحقيق رؤيتنا لمجتمع مستقبل مشترك"، مبينة أن 2848 شركة تشارك في الحدث لعرض منتجاتها، بارتفاع نسبته 2.4% مقارنة بالعام الماضي، بما فيها شركات صناعية رائدة، وشركات مدرجة على قائمة فورتشن 500 وشركات خاصة بارزة.

وتعد الصين أكبر شريك تجاري لرابطة "آسيان"، وارتفع حجم التجارة بين الجانبين إلى 587.8 مليار دولار العام الماضي، فيما شهدت الأشهر الستة الأولى من العام الجاري تبادلات تجارية بلغت 291.8 مليار دولار، بزيادة بنسبة 4.2% على أساس سنوي.