قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، تأجيل محاكمة 7 متهمين باعتناق أفكار تنظيم داعش الإرهابي والتخطيط لاستهداف عدد من المنشآت وتفجيرها، لجلسة 12 أكتوبر المقبل، لتعذر إحضار المتهمين.

وصدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وجدي عبدالمنعم، والدكتور علي عمارة.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا، أحالت المتهمين إلى المحاكمة، بعدما كشفت التحقيقات اعتناق المتهم الأول "محمد.ط" أفكار داعش الإرهابية، ووجوب الخروج على الدولة بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية، وانضمامه لإحدى مجموعاتها المسلحة ومشاركته عناصرها في رصد قاعدة إحدى المنشآت العسكرية، وقيامه بتأسيس خلية عنقودية بالجيزة بهدف ارتكاب عمليات عدائية بهدف ترويع المواطنين وزعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد، وصولًا باسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد واستطاعته ضم باقي المتهمين.