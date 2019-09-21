صحيفة أمريكية: كوشنر يشارك في مؤتمر اقتصادي يستضيفه ولي العهد السعودي

قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن جاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره، يعتزم حضور مؤتمر اقتصادي سنوي في الرياض يستضيفه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

ونقلت الصحيفة أمس الجمعة، عن شخص مطلع قوله إن "كوشنر لم يؤكد بعد حضوره رسميا، وسط توقعات بحضوره، بصفة أحد أعضاء الوفد الأمريكي".

ومن المحتمل أن يحضر كوشنر منتدى الاستثمار المستقبلي، المعروف باسم "دافوس الصحراء"، المقرر عقده في الفترة الممتدة بين 23 و25 أكتوبر المقبل، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.