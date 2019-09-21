قال أستاذ الإعلام السياسي السعودي الدكتورعبد الله العساف، إن تأمين ممرات الملاحة البحرية في الخليج مسؤولية دولية وإن إيران في حاجة لعمل عسكري دولي حاسم، مضيفاً أن أي تصعيد للعقوبات الأمريكية بحق إيران، يقابله تصعيد في الهجمات الإرهابية إيرانية، لذا فإن المنطقة في حاجة إلى قطع دابر ومصدر المسيرات التي تهدد أمن الخليج.

وأضاف أن إيران استطاعت أن تفهم سياسة الرئيس الأمريكي، وأدركت جيداً ان الرئيس الأمريكي يعاقب ولا يحارب، لذا فإن طهران سعت إلى تحويل نقاط ضعفها إلى نقاط قوة، فوسعت دائرة المتضررين وأدخلت الصين واليابان وكوريا إلى دائرة الأزمة لتمارس الضغط على الولايات المتحدة.

وأضاف المحلل السياسي السعودي، فى لقاء مع قناة "الغد الأخبارية"، أن إيران أطلقت الرصاصة الأولى ليس فقط على السعودية واقتصادها، بل على العالم أجمع ذلك بتهديدها أسواق النفط العالمية، وبالرغم من اتخاذ المملكة تدابير عاجلة للحفاظ على إستقرار أسواق النفط العالمية فإن المشهد في حاجة لتغيير سياسات التعامل مع إيران، مشيرا إلى أنه بعد 40 عاما من الخطاب الاسترضائي الذي تبنيناه مع إيران تبين أن إيران اليوم في حاجة للتعامل معها من خلال سياسة العصا الغليظة، لأن نظام الملالي في إيران لا يؤمن إلا بالقوة.

وأشار العساف إلى أن إطلاق 25 طائرة مسيرة وعدد كبير من الصواريخ على أهداف في المنطقة، فإن هذا يدخل في نطاق الإجرام الدولي، ويصنف في تعريفات الأمم المتحدة بأنه عدوان وحرب، موضحًا أن ما تفعله إيران ضد السعودية يعتبر انتهاكًا واضحًا لسيادة الدولة واقتصادها وأمنها.