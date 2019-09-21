واصلت أحياء القاهرة استعدادتها لاستقبال العام الدراسي، وأكد اللواء محمود ضياء رئيس حي البساتين، رفع الإشغالات من أمام مجمع مدارس الجلشاني بمنطقة بيرام سلطان.

وقال إنه جارٍ المرور على المدارس في نطاق الحي؛ لمراجعة النظافة داخل وخارج المدارس، مؤكدا إجراء حملة نظافة ورفع مخلفات القمامة من خلف مجمع مدارس عزبة النصر.

وأضاف رئيس حي البساتين، لـ"الوطن"، أنه في إطار مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لرعاية الفئات الأكثر احتياجا، جرى توفير 350 حقيبة مدرسية تحتوي "15 كشكولا - كوتش - وأقلام - ومج"، وجارٍ توزيعها على الطلاب المستحقين، وهي مقدمة تبرعات من أهل الخير بالحي.