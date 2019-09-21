نظمت كلية الطب جامعة المنصورة، اليوم السبت، حفل استقبال الطلاب الجدد والترحيب خلال دراستهم بالكلية خلال العام الدراسي الجديد 2019/ 2020.

حضر الاحتفال الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس جامعة المنصورة، والدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، والدكتورة نسرين صلاح عمر، القائم بعمل عميد كلية الطب، والدكتور تامر أبوالسعد، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، إضافة إلى عدد من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب، ومعاونيهم، وعدد من طلاب الكلية الجدد.

وأكد الدكتور أشرف عبدالباسط، أن كلية الطب لها دور هام في إعداد وتأهيل الأطباء لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمريض على أعلى مستوى في ظل تركيز القيادة السياسية على الارتقاء بمنظومة التعليم في مصر، ويشهد بمستوى كلية طب المنصورة في المحافل الطبية، مطالبا الطلاب بالمشاركة في الأنشطة الطلابية بالجامعة في إطار الإلتزام بالأخلاقيات المتعارف عليها.

وأشاد الدكتور محمد عطية بمجهود قيادة كلية الطب في تطوير الدراسة بالكلية وفى المشاركة فى كافة الأنشطة الطلابية بالجامعة، مطالبا الطلاب الجدد بالاستمتاع بالدراسة في الكلية حتى يتحقق الهدف الأسمى من تلك الدراسة وهو التفوق الدراسى.

ورحبت الدكتورة نسرين صلاح عمر بالطلاب الجدد ودعتهم للفخر بالدراسة فى كلية الطب الحاصلة على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان الاعتماد والجودة كما حثتهم على الالتزام بحضور المحاضرات بانتظام وعلى المشاركة فى أنشطة الكلية الطلابية.