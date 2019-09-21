المؤبد لـ31 وبراءة 7 في قضية اقتحام قسم شرطة العدوة بالمنيا

قضت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سليمان الشاهد، وعضوية المستشاريين مصطفى عبد الواحد ووائل شعبان حافظ، وأمانة سر أمجد سمير ومحمد مصطفى هارون ومحمود حسين، اليوم السبت، بالسجن المؤبد 25 عاما، غيابيا بحق 31 متهما من عناصر الإخوان، وعاقبت 8 بالسجن لمدد متفاوتة، فيما برأت 7 آخرين لعدم كفاية الأدلة، في قضية اقتحام قسم شرطة مركز العدوة عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة.

وقال مصدر قانوني إن المحكمة قضت بتأييد السجن المؤبد غيابيا بحق 31 متهما، وعاقبت 5 متهمين بالسجن المشدد 5 سنوات، ومتهم واحد بالسجن المشدد 10 سنوات، ومتهمين اثنين بالسجن المشدد 7 سنوات.

وأضاف أن المحكمة قضت بانقضاء الدعوى الجنائية بحق متهمين اثنين لوفاتهما قبل صدور الحكم اليوم، وإحالة متهم للنيابة العامة لإعادة التحقيق من جديد.

كما قضت المحكمة ببراءة 7 متهمين لعدم كفاية الأدلة في قضية اقتحام قسم شرطة مركز العدوة بشمال محافظة المنيا، وقطع الطرق ومقتل رقيب شرطة وتعطيل حركة المواصلات وتخريب منشآت عامة وفق أمر الإحالة الصادر مطلع مايو 2015.

وكانت محكمة الجنايات عاقبت في 29 من شهر سبتمبر الماضي، عددا من المتهمين في أحداث العنف بمركز العدوة بأحكام غيابية متفاوتة، ومن بينهم المدانين والمبرئين اليوم، قبل أن تتم إعادة إجراءات محاكمتهم أمام دائرة جنائية جديدة.