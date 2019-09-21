حذر الكاتب والباحث في شؤون جماعات الإسلام السياسي ماهر فرغلي، من مخطط تركي إيراني يستهدف ضرب الدولة المصرية.

وأوضح فرغلي خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج "صالة التحرير"، عبر شاشة "صدى البلد"، أن هذا التحالف يستهدف إثناء مصر عن اتفاقية ترسيم الحدود مع دولتي اليونان وقبرص، وإبعادها عما يحدث في دولة السودان وعدم مساعدة الدولة السورية في مواجهة الجماعات الإرهابية، وعدم مساندة دول الخليج العربي في مواجهة إيران وعدم دعم الدولة الليبية في مواجهة العصابات المسلحة.

وتابع: "لما مصر متعملش كل ده مش هنسمع عن أي دعوات للتظاهر ومش هنسمع صوت قنوات الإخوان".

وأردف أن ما يحدث متعلق بعدة مشروعات في المنطقة، مثل المشروع الإسرائيلي والمشروع الإيراني التركي، حيث أن الأخير يستهدف التمدد في المنطقة.

وأشار إلى أن مشروع التحالف العربي يقابل هذين المشروعين، حيث إن المشروع المصري والمشروع الخليجي متوافقان في هذه الفترة.

وأكد أن جماعة الإخوان الإرهابية من أهم القوى الناعمة للمشروع التركي: "500 قيادة إخوانية عقدوا مؤتمرًا في أسطنبول.. المؤتمر مكنش له أي لازمة وأردوغان جمعهم بالتليفون عشان يقول إن مفيش إنشقاق بالإخوان".