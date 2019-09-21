أعلن ديوان محافظة الغربية اليوم عن طرح حق امتياز الإعلانات بدائرة المحافظة كل مركز ومدينة وحي على حده، لمدة ثلاث سنوات بالمزاد العلني طبقاً لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 الخاص بتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.

وحددت المحافظة جلسة الأربعاء الموافق 16-10-2019 في الواحدة ظهراً بقاعة المجلس الشعبي المحلي بشارع المتحف بطنطا وتأمين دخول المزاد 100 ألف جنيه لكل مركز ومدينة وحي على حده، وثمن كراسة الشروط 1000 جنيه يشمل ضريبة القيمة المضافة.

وشدد على طلب كراسة الشروط من ديوان عام محافظة الغربية، المخزون السلعي، باقي الاشتراطات طبقاً لكراسة الشروط على أن تنعقد جلسات متكررة للمزاد المشار إليه يوم الأربعاء بصفة أسبوعية وفي نفس الميعاد.